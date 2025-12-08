الأخضر يخسر ويفقد صدارة تاريخية

تجاوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمرة الأولى مجموعات كأس العرب من دون صدارة، بعدما خسِر 0- 1 من نظيره المغربي، مساء الإثنين على ملعب «لوسيل»، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية من النسخة الـ 11 الجارية في قطر.

وأنهى «الأخضر»، الذي تصدّر بعد الجولة الثانية، منافسات المجموعة في المركز الثاني، برصيد 6 نقاط، وحلّ المغرب، بسبع نقاط، في المركز الأول.

وحضر أكثر من 78 ألف متفرج المباراة من مدرجات «لوسيل»، وأحرز هدفها الوحيد المهاجم كريم البركاوي في الدقيقة ال 11.

وأتيحت لكتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد فرصة تعديل النتيجة، والحفاظ على الصدارة، لكن المهاجم عبد الله الحمدان، الذي دخل بديلًا وحصل على الركلة، نفذها بنفسه وأهدرها في الدقيقة 69.

ويواجه المنتخب السعودي، الذي تأهّل سلفًا، نظيره الفلسطيني الخميس على الملعب ذاته، ضمن دور الثمانية. فيما يلعب المغرب مع سوريا، وصيف المجموعة الأولى.

وتأهل «الأخضر» من مرحلة المجموعات في خمسٍ من مشاركاته الست السابقة ضمن كأس العرب. ومع كل تأهل من هذه، كان متصدرًا لمجموعته.