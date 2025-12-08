رغم الانتصار التاريخي.. عمان تودع كأس العرب

حقق المنتخب العُماني الأول لكرة القدم انتصاره الأول تاريخيًا أمام منافس من إفريقيا في كأس العرب، مُتغلبًا على جزر القمر 2ـ1، الإثنين، ومع ذلك غادر منافسات نسخة «فيفا قطر 2025» مبكرًا، بعد احتلاله المركز الثالث ضمن ثاني مجموعات البطولة.

وسجَّل المهاجم عصام الصبحي الثنائية العُمانية في الدقيقتين 30 و43، بينما أحرز دين ناصر حميدو علي، ظهير أيمن جزر القمر، هدف منتخب بلاده الوحيد «68».

وكانت عُمان بحاجة إلى تحقيق انتصار مقترن بخسارة للمنتخب المغربي أمام نظيره السعودي في المباراة الأخرى ضمن الجولة، حتى تقتنص وصافة المجموعة وبطاقة التأهل الثانية.

وأتمَّ العُمانيّون المهمّة المطلوبة منهم، لكن المغرب فاز بمباراته مع الأخضر «1ـ0»، مهدرًا عليهم فرصة التأهل.

وأنهى «الأحمر» مشواره ثالثًا بأربع نقاط، فيما تصدر المغاربة بسبع، وخلفهم المنتخب السعودي بست، وأخيرًا تذيلت جزر القمر المجموعة برصيد صفري.

وتاريخيًا، لعب المنتخب العُماني 4 مباريات أمام عرب إفريقيا في البطولة، وخسر أمام ليبيا 1966، وتونس 2021، وتعادل مع المغرب خلال النسخة الجارية، قبل تحقيق الانتصار على جزر القمر.