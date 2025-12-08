الرياض تحتضن معرض تايلاند الدولي 3 أيام

انطلق معرض تايلاند الدولي 2025 في نسخته الثالثة، الإثنين، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 150 علامة تايلاندية.

ويغطي المعرض قطاعات: الأغذية والمشروبات والصحة والعناية والسياحة والعطور والعود والزراعة الذكية ومكونات السيارات والديكور ومواد البناء والحلول التجارية.

وشارك عبد العزيز السكران، وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية، في افتتاح المعرض تايلاند الدولي نيابة عن الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية، وذلك بحضور الدكتورة كريدا بهاوبيتشتر نائبة وزيرة التجارة في الحكومة الملكية التايلاندية، ودارم بونتام السفير التايلاندي، وأسامة قوقندي رئيس مجلس الأعمال «السعودي التايلاندي».

وأوضح السكران أن الجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية أثمرت عن تحقيق شراكات فاعلة بين القطاع الخاص في البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 40 مليار دولار بمعدل نمو سنوي يصل إلى 9 في المئة.

وأشار السكران خلال كلمته إلى أنه تم إعادة تشكيل مجلس الأعمال السعودي التايلاندي المشترك ليكون منصة إضافية لتعزيز التواصل وتسهيل المبادرات المشتركة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

ويُنظم معرض تايلاند الدولي الضخم 2025، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بشراكة استراتيجية مع غرفة تجارة تايلاند ومجلس التجارة التايلاندي، وبدعم من سفارة مملكة تايلاند واتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي التايلاندي وغرفة الرياض.