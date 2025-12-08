الأخضر والمغرب.. الجمهور الأكبر في كأس العرب

سجّلت المواجهة بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره المغربي، الإثنين على ملعب «لوسيل»، الحضور الجماهيري الأكبر في كأس العرب- «فيفا» 2025.

وخلال الشوط الثاني، أشارت شاشة الملعب إلى حضور 78 ألفًا و131 متفرجًا المباراة التي أسفرت عن فوزٍ للمنتخب المغربي 1ـ0، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية.

ويتسع الملعب، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022، لـ 88 ألفًا و966 متفرجًا.

وخلال كأس العرب الجارية، التي بدأت في 1 ديسمبر وتنتهي في 18 منه، لم تسجّل أي مباراةٍ حضورًا في المدرجات أكبر مما شهده لقاء المنتخبين السعودي والمغربي.

وتأهل المنتخبان إلى دور الثمانية، المغرب متصدرًا بسبع نقاط، والأخضر وصيفًا بست.

والرقم القياسي للحضور في «لوسيل» كتبته ثلاث مبارياتٍ من مونديال 2022، إحداها النهائي بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا. واكتملت الطاقة الاستيعابية للمدرجات في اللقاءات الثلاثة.

ويستضيف الملعب ذاته نهائي كأس العرب، ولقاء المنتخبين السعودي والفلسطيني في دور الثمانية، فيما انتهى حضوره ضمن مرحلة المجموعات بعد احتضان أربعٍ من مبارياتها.