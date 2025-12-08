«شاعر الراية».. 6 شعراء يتنافسون في الحلقة الرابعة

تشهد الحلقة الرابعة من برنامج «شاعر الراية» الثلاثاء، مشاركة 6 شعراء يتنافسون على مسرح الدرعية في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض من أجل التأهل إلى المرحلة المقبلة والفوز بلقب النسخة الرابعة.

وينتظر متسابقو الحلقة السابقة تصويت الجمهور الذي سيحسم تأهلهم في البرنامج، بعد أن تأهل الشاعر مشاري العبدلي، الذي قدم نصًا إنسانيًا مؤثرًا تناول فيه تجربة مرض شقيقه، لامس به مشاعر الحضور ونال به ثناء اللجنة.

ويستعد المشاركون للمنافسة في الحلقة الرابعة من «شاعر الراية»، بمشاركة أربعة شعراء من السعودية وهم: ناصر بن هندي، ونايف القرن، وناصر الحمزاوي، وبدر القحطاني، ومن الكويت الشاعر عمر الوهيطي المطيري، ومن السودان حامد الرشيدي.

وللجمهور في البرنامج نصيب من المشاركة والفوز من خلال فقرة «المشهد» حيث يفوز فيها 10 متسابقين في كل حلقة بجوائز تتجاوز 100،000 ريال سعودي، يحصل الفائز بالمركز الأول على 20 ألف ريال، وبقية المراكز 10 آلاف ريال لكل فائز.

وسيُعلن عن أسماء الفائزين الثلاثاء عند الـ 10:00 مساء على قناة السعودية، ومنصتي الأولى وشاهد، وإذاعة الرياض.