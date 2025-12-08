الخميس.. «الست» بدور العرض في الرياض

استضافت صالات فوكس سينما بـ «واجهة روشن» في الرياض، الإثنين، العرض الخاص «البيريمير» لفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم «الست»، برعاية الهيئة العامة للترفيه، و«موسم الرياض»، و«صندوق Big Time للأفلام».

ومن المقرَّر أن يبدأ عرض الفيلم، الذي يمتدُّ أكثر من ساعتين ونصف الساعة، للجمهور في دور السينما، الخميس المقبل 11 ديسمبر.

وشهد العرض حضور صُنَّاع ونجوم الفيلم، يتقدَّمهم المخرج مروان حامد، وأبطال العمل: منى زكي التي جسَّدت دور أم كلثوم، وسيد رجب الذي قدَّم دور والدها، وأحمد خالد صالح، وأحمد رضوان، إضافةً إلى الممثل الجزائري عبد الكريم دراجي، وسط تفاعلٍ لافتٍ من ممثلي وسائل الإعلام والضيوف في أجواءٍ احتفاليةٍ، سلَّطت الضوء على أحد أكثر المشروعات السينمائية العربية انتظارًا.

ويتناول الفيلم، المستوحى من أحداثٍ حقيقيةٍ عاشتها أم كلثوم، قصة حياتها منذ البدايات الأولى، مرورًا بمراحل تكوينها الفني، وحتى تحوُّلها إلى واحدةٍ من أعظم أيقونات الغناء العربي وأكثرها تأثيرًا في المشهد الفني للمنطقة.