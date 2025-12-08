3 دقائق استراحة إجبارية في المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن مباريات كأس العالم 2026، ستشهد استراحةً إجباريةً لشرب المياه لمدة ثلاث دقائق، في منتصف كل شوطٍ، بغضِّ النظر عن حالة الطقس.

وأضاف «فيفا» في بيانٍ، أن الحكم سيوقف المباراة بعد 22 دقيقةً من كل شوطٍ حتى يتمكَّن اللاعبون من إعادة الترطيب.

وأوضح الاتحاد الدولي، أن القرار، يأتي ضمن سلسلةٍ من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تقليل الإجهاد الحراري، ومنع الإصابات، وتبسيط القواعد السابقة التي كانت تفرض استراحةً بعد 30 دقيقةً من كل شوطٍ عندما تتجاوز درجة الحرارة لدى انطلاق المباراة 31 درجةً مئويةً.

وقال مانولو زوبيريا، مدير بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة: «في كل مباراةٍ، وبغضِّ النظر عن مكانها، وعمَّا إذا كان هناك سقفٌ في الملعب أم لا، ومهما كانت درجة الحرارة، ستكون هناك استراحةٌ لشرب المياه لمدة ثلاث دقائق».

وتابع «فيفا» في البيان: «استخدام استراحات شرب المياه جزءٌ من محاولةٍ لضمان أفضل الظروف الممكنة للاعبين، مستفيدين من تجارب البطولات السابقة، بما في ذلك كأس العالم للأندية التي جرت أخيرًا».