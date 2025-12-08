دبي تحدد مستقبل الاتحاد

تعتزم إدارة شركة نادي الاتحاد الالتحاق بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم في دبي خلال اليومين المقبلين، وفق ما كشف عنه مصدرٌ خاصٌّ بـ «الرياضية».

وتأتي هذه الخطوة بهدف متابعة سير العمل داخل المعسكر، والاطلاع على جاهزية الفريق للمرحلة المقبلة من المنافسات.

وبيَّن المصدر ذاته، أن الزيارة ستتضمَّن عقدَ اجتماعٍ موسَّعٍ لمناقشة عددٍ من الملفات المهمة والمجدولة المرتبطة بمسار «النمور» في الفترة المقبلة، إضافةً إلى تقييم بعض الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بالتحضيرات الجارية.

وذكر أن اجتماعًا آخرَ للمؤسسة غير الربحية التابعة للنادي، سيُعقد لبحث عددٍ من الملفات التنظيمية والإدارية التي تمسُّ عمل الإدارات والأقسام ضمن خطواتٍ، تهدف إلى رفع الكفاءة، وتعزيز الحوكمة داخل منظومة النادي.

ويستمر المعسكر الخارجي للاتحاد، الذي انطلق الأحد في دبي، حتى 14 ديسمبر الجاري بمشاركة جميع اللاعبين الأجانب والمحليين، ما عدا الثنائي الدولي عبد الرحمن العبود، وصالح الشهري بسبب مشاركتهما مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025.

ويلعب الفريق الجداوي مباراتين تجريبيتين خلال معسكره الإعدادي الأول، إذ يواجه بالم سيتي الإماراتي «درجة ثانية» الأربعاء، ثم جلف يونايتد الإماراتي «درجة أولى»، الأحد المقبل.