الحمدان يهدر الـ 40 ويرفض التسجيل من جزائيات

ارتفع عدد ركلات الجزاء المهدرة من المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على مدى تاريخه، إلى 40، بعد إضاعة المهاجم عبد الله الحمدان جزائيةً أمام المغرب، مساء الإثنين، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية من كأس العرب في قطر.

وتحصَّل الحمدان، الذي دخل بديلًا خلال الشوط الثاني، على الركلة بنفسه، وحاول تنفيذها بالطريقة العالمية المعروفة «بانينكا»، لكنَّها اعتلت العارضة، فضاعت فرصة تعديل النتيجة أمام منتخب المغرب، الذي فاز 1ـ0.

وهذه ثاني جزائيةٍ على الصعيد الدولي، ينفذها اللاعب ذاته. ومثل الثانية، فشلت المحاولة الأولى.

وتقدَّم الحمدان، صاحب الأهداف الدولية الـ 10، لتسديد ركلة جزاءٍ أمام سنغافورة، 10 أكتوبر 2019، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وبعد إهدارها، عوَّض المهاجم، وأحرز أحد الأهداف التي كسِب بها المنتخب المباراة 3ـ0، مفتتحًا سجلّ أهدافه دوليًا.

وتاريخيًّا، حصل «الأخضر» على 145 جزائيةً، نفَّذ لاعبوه بنجاحٍ 105 منها، وضاعت 40، حسبَ بيانات موقع «ksa-team.com» الإلكتروني الراصد لإحصاءات المنتخب.