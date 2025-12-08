سلوت: علاقتي بصلاح لم تنكسر

أكد الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن علاقته بمهاجمه المصري محمد صلاح لم تنكسر، بعد أن استبعده عن تشكيلة الفريق التي تستعدُّ لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وقال سلوت للمشجعين: «هذا ليس شعوري، لكنه يملك الحق في أن يشعر بما يشعر به. أنا لم أشعر بذلك إطلاقًا».

واستُبعد الدولي المصري عن تشكيلة الفريق المتوجِّهة إلى إيطاليا على الرغم من مشاركته في تدريباته الجماعية، صباح الإثنين، بعد أن أبدى شعوره بـ «الخذلان» من النادي، كاشفًا أيضًا عن تراجع علاقته بسلوت.

وجاءت تصريحات صلاح عقب التعادل أمام ليدز يونايتد 3ـ3 في الدوري الممتاز، إذ بقي للمباراة الثالثة تواليًا أسير مقاعد البدلاء.

وردَّ سلوت عندما سُئل عمَّا إذا كان صلاح، الذي سجل 250 هدفًا لليفربول منذ انضمامه إليه من روما الإيطالي عام 2017، قد خاض آخر مباراةٍ له مع «الريدز» بالقول: «لا فكرة لدي».

وأضاف: «لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الجاري».

وتابع المدرب: «لديه كل الحق في أن يشعر بما يشعر به، لكن ليس من حقه أن يشارك ذلك مع وسائل الإعلام».

ويعاني ليفربول الموسم الجاري، إذ يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق عشر نقاطٍ عن أرسنال المتصدر، ويبدو أن أزمته مرشحةٌ للتفاقم بعد انتقادات صلاح لسلوت.