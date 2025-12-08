840 خيلا في معرض جمال الخيول العربية

تنطلق فعاليات العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة لعام 2025، الثلاثاء، بمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة في ديراب، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، ومشاركة 840 خيلًا من نخبة المرابط المحلية والدولية في نسخةٍ، تُعدُّ الأكبر والأكثر تنوُّعًا في تاريخ العرض الدولي.

ويمتدُّ البرنامج خمسة أيامٍ، ويبدأ بمنافسات المهرات أعمار السنة عبر مجموعاتٍ متعددةٍ، تعكس اتساع المشاركة، وتنامي الاهتمام بجماليات السلالة العربية الأصيلة.

وتتواصل المنافسات في الأيام التالية، وتشمل فئات المهرات والأمهار لأعمار سنتين وثلاث سنوات، ثم فئات الأفراس بأعمار أربع وست سنوات، وسبع وتسع سنوات، وأكثر من عشر سنواتٍ، إضافةً إلى الفحول بمختلف أعمارها في سلسلة عروضٍ، تُبرز روعة تكوين الخيل العربية التي لطالما عُرفت بـ «بنات الريح» لما تمتاز به من رشاقةٍ وسموٍّ وبهاءٍ.

ويشهد اليوم الختامي تتويج البطولات النهائية، بما في ذلك بطولات الخيل سعودية الأصل والمنشأ لجميع الفئات، إلى جانب تكريم الجهات المشاركة والحكام في حفلٍ رسمي، يحضره راعي المناسبة.

وتعكس المشاركة الكبيرة من المُلَّاك والمربين المكانة المرموقة للعرض الدولي، وقدرته على استقطاب نُخبة الإنتاج المحلي والدولي، بما يؤكد جودة التنظيم والمعايير المهنية التي يتميَّز بها مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.