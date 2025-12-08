ريشة: إسكوبار حرم المنتخب السعودي من جزائية

انتقد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، عدم احتساب الجواتيمالي ماريو إسكوبار، حكم الساحة، ركلة جزاءٍ لفراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، خلال المواجهة مع المنتخب المغربي، مساء الإثنين، ضمن كأس العرب في قطر.

وانتهت المباراة، التي احتضنها ملعب «لوسيل» في الدوحة، بفوز المنتخب المغربي 1ـ0، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية.

وعلَّق ريشة، الحكم الدولي المعتزل، على لعبةٍ مشتركةٍ بين البريكان والظهير المغربي حمزة الموساوي قائلًا: «في الدقيقة 90+2، ارتقى الموساوي لإبعاد كرةٍ عاليةٍ بالرأس، لكنَّه رفع قدمه اليسرى، فارتطمت بالمهاجم المنافس دون أي داعٍ، وهذه القدم المرفوعة بدت في وضع غير طبيعي».

وتابع المحلل: «الخطأ كان واضحًا داخل منطقة الجزاء، وعدم توفر نية الإيذاء لا يبرِّر ارتكابه، لكنَّ الحكم لم ينتبه، وكان يجب على غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد تنبيه إسكوبار لمراجعة الحالة».

وعن الركلة المحتسبة، التي أهدرها المهاجم عبد الله الحمدان، قال المصري: «زحزوح، لاعب المغرب، ركل قدم الحمدان بإهمالٍ، بالتالي الركلة مستحقةٌ، واللافت أن الحكم لم يرصدها إلا بعد تنبيهه لها من جانب غرفة التقنية، وهو ما لم يحدث في الحالة الأخرى».