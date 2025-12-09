الحمدان يعتذر ويقبّل رأس رينارد

وعد عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المشجعين بالتعويض بعد الخسارة 0ـ1 من المغرب، الإثنين في الدوحة عاصمة قطر، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية من كأس العرب.

وأهدر الحمدان، الذي دخل بديلًا خلال الشوط الثاني، ركلة جزاءٍ في الدقيقة 69، حصل بنفسه عليها.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعد المباراة، تحدَّث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عنها. وانضمَّ إليه المهاجم، صاحب الـ 26 عامًا، الذي بدأ حضوره في المؤتمر بتقبيل رأس مدربه، ثم قال: «الأخطاء جزءٌ من كرة القدم، واليوم أخطأت بحق الفريق والمشجعين».

وتابع: «كنت أتمنى أن أكون هنا بعد الحصول على جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة، أو التسجيل.. لكن اليوم جئت لأعتذر للمدرب، للطاقم الفني، واللاعبين، والجمهور الذي حضر من أجلنا».

واختتم المهاجم تصريحاته بالقول: «بإذن الله عبد الله والمجموعة كلها يعوضونكم عن الذي حدث اليوم».

وبعد نهوضه من على طاولة المؤتمر الصحافي، صافح الحمدان مدرِّبَه.

وتأهل المنتخب السعودي إلى ربع النهائي عقب الجولة الثانية، وبعدما أنهى منافساتها في المركز الثاني برصيد ست نقاطٍ، سيواجه منتخب فلسطين، متصدر المجموعة الأولى، الخميس.