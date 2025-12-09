بحضور العويران والدوسري.. الوحدة يهزم الرجاء المغربي

استعدَّ فريق الوحدة الأول لكرة القدم لمباراته مع منافسه الأنوار، المجدولة الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ 11 من دوري يلو، بانتصارٍ على الرجاء البيضاوي المغربي «2ـ0»، مساء الإثنين، في مواجهةٍ تجريبيةٍ، احتضنها ملعب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، داخل مقرِّ النادي المكَّاوي.

وجرت المباراة وسط حضورٍ جماهيري لافتٍ، وبمتابعة شخصياتٍ عدَّة، منها سعيد العويران وعبيد الدوسري، نجما المنتخب السعودي المعتزلان، والمغربي هشام بوشروان، هدَّاف النصر والاتحاد السابق، الذي يشغل منصب المدرب المساعد حاليًّا في الجهاز الفني للرجاء، إلى جانب هشام مرسي، رئيس الوحدة السابق، وبعض قدامى الفريق.

وسجَّل هدفي اللقاء الجناح الإسباني آجي دامبيلي، وزميله فهد طالب، لاعب الوسط الهجومي.

وشهدت التجريبية إشراك الجنوب إفريقي فادلو ديفيدز، مدرب الرجاء، جميع لاعبيه على مدار الشوطين، ومن بينهم محمد المعكازي، لاعب وسط الوحدة السابق.

وقبل المباراة، أهدى حاتم خيمي، رئيس الوحدة، درعًا تذكاريةً لإدارة الرجاء، كما سلَّم نسخًا أخرى إلى لاعبي الفريق الضيف على أرض الملعب.