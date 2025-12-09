ميلان يعاقب تورينو بثلاثية.. ويتصدر

قلب فريق ميلان الأول لكرة القدم تأخره بهدفين إلى فوزٍ بـ 3ـ2 على مضيفه تورينو، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطةً، ليستعيد صدارة الدوري بفارق الأهداف عن نابولي، صاحب المركز الثاني، الذي فاز في الجولة ذاتها على ضيفه يوفنتوس 2ـ1، الأحد.

ويبتعد ميلان بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن غريمه التقليدي إنتر ميلان، حامل لقب الموسم قبل الماضي، الذي كان قد نجح في الفوز عليه قبل جولتين 1ـ0، فيما يتفوَّق على روما الرابع بفارق أربع نقاطٍ.

على الجانب الآخر، تجمَّد رصيد تورينو عند 14 نقطةً في المركز الـ 16.

وتقدَّم تورينو في الدقيقة 10 عن طريق نيكولا فلاسيتش من ركلة جزاءٍ، نفذها بنجاحٍ في شباك مايك ماينان، حارس مرمى ميلان.

وواصل تورينو تفوُّقه على منافسه، الذي بدا مرتبكًا في بداية المباراة، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عبر دوفان زاباتا في الدقيقة 17، حيث توغل من الجهة اليمنى للمرمى، وسدَّد كرةً، عجز ماينان عن التصدي لها، لتهزَّ شباكه.

لكنَّ ميلان نجح في استعادة توازنه في الدقيقة 24 بهدفٍ رائعٍ من الفرنسي أدريان رابيو، الذي سدَّد كرةً صاروخيةً من خارج منطقة الجزاء، هزَّت شباك فرانكو إزرائيل، حارس مرمى تورينو.

وفي الشوط الثاني، تغيَّر أداء ميلان كليًّا حيث شن عديدًا من الهجمات على مرمى تورينو، ونجح نجمه الأمريكي كريستيان بولسيتش في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67.

وجاء الهدف الثاني لميلان بعد أن لعب أليكسيس سالميكرز كرةً عرضيةً داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، استقبلها بولسيتش، ثم سدَّدها في الشباك معلنًا تعادل فريقه.

ولم تمضِ سوى عشر دقائق فقط حتى سجل بولسيتش الهدف الثالث حيث تلقَّى تمريرةً عرضيةً مميَّزةً من زميله صامويل ريتشي من الجهة اليمنى، ووضع الكرة في شباك تورينو، ليقود فريقه للفوز.