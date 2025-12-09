يونايتد يضرب وولفرهامبتون برباعية

استعاد فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم توازنه بفوزٍ عريضٍ خارج أرضه أمام وولفرهامبتون بـ 4ـ1 في ختام منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين.

وتقدَّم مانشستر بهدفٍ لنجمه وقائده برونو فرنانديز في الدقيقة 25، وتعادل أصحاب الأرض عبر يان ريسنير بلجارد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، دكَّ يونايتد مرمى مضيفه بثلاثة أهدافٍ، سجلها بريان مبومو، وماسون ماونت، وبرونو فرنانديز من ركلة جزاءٍ في الدقائق 51 و62 و82.

وعوَّض يونايتد بهذا الفوز تعثره بالتعادل على ملعبه أمام وست هام يونايتد في الجولة الماضية، وحقق انتصاره السابع الموسم الجاري، ورفع رصيده إلى 25 نقطةً في المركز السادس، متخلِّفًا بفارق الأهداف عن تشيلسي، خامس الترتيب.

ويبتعد الفريقان، يونايتد وتشيلسي، بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن كريستال بالاس، رابع الترتيب.

ويرفع هذا الفوز معنويات يونايتد قبل مباراتي الجولتين المقبلتين حيث يستقبل بورنموث، ثم يحلُّ ضيفًا على أستون فيلا، 15 و21 ديسمبر.

أما وولفرهامبتون، فبقي في ذيل الترتيب بلا فوزٍ، وبنقطتين فقط بعد تلقيه الخسارة الـ 13، وينتظره اختباران ثقيلان في الجولتين المقبلتين حيث يواجه أرسنال، متصدر الترتيب، وبرينتفورد، 13 و20 من الشهر الجاري.