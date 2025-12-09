رينارد في مجموعات العرب.. مداورة واسعة وفرص مفتوحة

استغل الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، دور المجموعات في كأس العرب لمنح لاعبيه فرصًا ملائمةً في المشاركة عبر مداورةٍ واسعةٍ بينهم، لاسيما بعد أن ضمن الأخضر تأهله إلى ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة لقائه في الجولة الثالثة أمام المغرب، الذي خسره 0ـ1، الإثنين.

واستخدم رينارد 22 لاعبًا من أصل 23 في قائمته بالمباريات الثلاث أمام عُمان، وجزر القمر، والمغرب بين أساسيين واحتياطيين، كما منح فرصة المشاركة في تشكيلاته الأساسية في مباراةٍ واحدةٍ على الأقل لـ 19 لاعبًا، إذ يُعد راغد النجار، حارس المرمى، اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على أي دقيقة لعبٍ، فيما تغيَّب الثلاثي محمد أبو الشامات، وجهاد ذكري، وعبد الله الحمدان عن التشكيلة الأساسية، ولو أن الأخير شارك في مواجهتين احتياطيًّا.

ومن أصل 270 دقيقةً ممكنةً في الجولات الثلاث لدور المجموعات، لم يشارك أي لاعبٍ لأكثر من 200 دقيقةٍ، ما يدلُّ على رغبة رينارد في المداورة قبل مواجهات مرحلة الإقصاء، بدءًا من مباراة منتخب فلسطين في ربع النهائي، الخميس المقبل.

ومع نهاية دور المجموعات، تصدَّر نواف بوشل قائمة أكثر مَن استخدمهم المدرب بواقع 196 دقيقةً عبر ثلاث مشاركاتٍ، منها اثنتان في تشكيلته الأساسية، يليه فراس البريكان مع 187 دقيقةً، ومصعب الجوير بـ 185 دقيقةً.