كأس الاتحاد.. البطل أمام فريق هواة

يستهلُّ فريق كريستال بالاس الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التي تُوِّج بها الموسم الماضي، عندما يواجه ماكليسفيلد، أحد أندية دوري الدرجة السادسة، في الدور الثالث.

ويحتل ماكليسفيلد، أحد أندية الهواة الأربعة المتبقية وقتَ إجراء قرعة كأس الاتحاد الثلاثاء، المركز الـ 14 في دوري الدرجة الوطنية الشمالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».

وسبق للفريق تحت مسمَّاه السابق ماكليسفيلد تاون التأهل للدور الرابع في نسخة كأس الاتحاد عام 2013، وخسر أمام ويجان أتلتيك.

في حين، يحلُّ ويستون سوبر ماري، المنافس في دوري الدرجة الوطنية الجنوبي، ضيفًا على جريمسبي، أحد أندية الدرجة الرابعة، الذي تذوَّق طعم المجد في الكأس في وقتٍ سابقٍ من الموسم الجاري عندما أطاح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة.

ويستضيف بورهام وود، الذي يتطلَّع لتكرار إنجازه بالوصول للدور الخامس قبل ثلاثة أعوامٍ، بيرتون، الذي فاز على براكلي، أحد أندية الهواة، الإثنين، في الدور الثاني للبطولة.

وأسفرت القرعة أيضًا عن أربع مواجهاتٍ بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها لقاء أستون فيلا أمام توتنام هوتسبير، وإيفرتون أمام سندرلاند، ونيوكاسل أمام بورنموث، وبرايتون أمام مانشستر يونايتد.

ويذهب أرسنال، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى ملعب «فراتون بارك» لمواجهة بورتسموث، الفائز بكأس الاتحاد عام 2008، بينما يخوض ريكسهام مباراةً على أرضه ضد نوتنجهام فورست.

ويلتقي ليفربول ضيفه بارنسلي، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق إكستر، الناشط في دوري الدرجة الثالثة، في حين تُلعب مباراة «ديربي» لندنية بين تشارلتون وتشيلسي على ملعب «ذا فالي».

ومن المقرَّر أن تُنظَّم كافة مباريات هذا الدور 10 و11 يناير المقبل.