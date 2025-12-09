الأولمبية والبارالمبية السعودية تحتفل بـ«ذوي الإعاقة»

احتفت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الثلاثاء، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبدر القاضي نائب وزير الرياضة، في مركز التدريب الأولمبي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وشهدت الفعالية مجموعة من الألعاب التفاعلية المخصصة للأطفال والعائلات، مما أتاح لهم فرصة التفاعل والمشاركة في أنشطة رياضية بارالمبية متنوعة، بهدف تعزيز الوعي برياضات الأشخاص ذوي الإعاقة.

شارك في الفعالية، عدد من الجهات، وهي: الاتحاد السعودي للبوتشيا، والاتحاد السعودي لرفع الأثقال البارالمبية، والاتحاد السعودي لكرة الطاولة البارالمبية، والاتحاد السعودي للاعاقات البصرية، والاتحاد السعودي للسهام، والاتحاد السعودي للرماية، والاتحاد السعودي للتايكوندو، والاتحاد السعودي للثقافة الرياضية، والاتحاد السعودي للملاكمة، والاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية، والاتحاد السعودي للتنس، والاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي، واللجنة السعودية للايكيدو، ونادي الرياض لذوي الإعاقة، التي اقامت اجنحة توعوية خاصة بها للتعريف والترويج بأنشطتها وأهدافها وما تقدمه من برامج لذوي الاعاقة.