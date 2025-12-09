الأربعاء.. كأس القارات تنطلق بـ «ديربي الأمريكيتين»

يستهلُّ فريق فلامنجو البرازيلي الأول لكرة القدم، المتوَّج حديثًا بلقب الدوري المحلي و«كوبا ليبرتادوريس»، مشواره في بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال ـ فيفا قطر 2025»، بلقاءِ نظيره كروز آزول المكسيكي بـ «ديربي الأمريكيتين» في الدوحة، العاصمة القطرية.

ويُمثِّل اللقاء المرتقب الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاث الختامية من كأس القارات للأندية في نسختها الثانية بشكلها الجديد، التي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة لبطولة كأس العرب.

وتحتضن الدوحة «ديربي الأمريكيتين»، الأربعاء، ويلاقي الفائز من هذا اللقاء بيراميدز المصري في «بطولة كأس التحدي ـ فيفا قطر 2025»، السبت المقبل، ويتأهل المنتصر إلى «نهائي كأس القارات للأندية ـ فيفا قطر 2025»، في 17 ديسمبر الجاري، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

واستضافت قطر النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد العام الماضي، وشهدت تتويج فريق ريال مدريد الإسباني باللقب في ملعب لوسيل، الذي جرى عليه النهائي التاريخي لكأس العالم 2022 بين منتخبَي الأرجنتين وفرنسا.