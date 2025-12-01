The sun: القبض على توني الأهلي

وجَّهت الشرطة البريطانية تهمةَ الاعتداء وإحداث شجارٍ إلى الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، إثر شجارٍ مع أحد المحتفلين في ملهى ليلي، وسطَ لندن، قبل أن يتمَّ إطلاقُ صراحه بكفالةٍ، وفق ما نشرته صحيفة «The Sun»، الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد شهود العيان، أكد أن المحتفل، أراد أن يضع يده على كتف توني من أجل التقاط صورةٍ تذكاريةٍ معه، «ما اضطر الأخير إلى دفعه وإبعاده».

وقال الشاهد: «توني قال للمحتفل: اغرب عن وجهي. ثم نطح أحدهم».

وغادر اللاعب بعدها لندن عائدًا إلى جدة، ودخل في التدريبات الجماعية لفريقه ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الجارية.

وتعاقدت إدارة النادي الجدَّاوي مع مهاجم برينتفورد الإنجليزي صيف 2024، وارتدى قميص الفريق في 62 مباراةً، سجل خلالها 42 هدفًا، وصنع ثمانيةً، وأسهم في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخ النادي.