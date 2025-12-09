الغائب الأكبر أمام الإنتر.. ظهر 7 مرات وسجل هدفين

لعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الغائب الأكبر عن لقاء إنتر ميلان، مساء الثلاثاء، 7 مباريات ضد الفريق الإيطالي، سواء بقميص «الريدز» أو روما أو فيورنتينا.

وتمكن النجم المصري خلالها من تسجيل هدفين، كما فازت فرقه في 4 مباريات وخسرت مرتين، إضافة إلى تعادل واحد.

وعلى مستوى تاريخ مواجهات ليفربول وإنتر ميلان، لعب الفريق الأحمر 6 مواجهات ضد النادي الإيطالي، حقق خلالها 4 انتصارات فيما فاز الإنتر مرتين. وأحرز لاعبو الليفر 8 أهداف، واستقبلت شباكهم 5.

وواجه صلاح منافسه إنتر ميلان مرتين بقميص ليفربول، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021ـ2022، حيث فاز في مباراة وخسر الأخرى.

وخلال مواجهة الذهاب التي احتضنتها إيطاليا، سجَّل صلاح هدفًا ليقود فريقه ليفربول إلى تحقيق الفوز على إنتر ميلان بنتيجة 2ـ0، فيما خسر الفريق مواجهة الإياب في أنفيلد بنتيجة 0ـ1، دون أن يسجل اللاعب المصري أي هدف.

ونجح ليفربول حينها في تجاوز عقبة الإنتر بفضل الفوز بنتيجة 2ـ1 في مجموع المباراتين، ليواصل مشواره في البطولة القارية الأوروبية.

ويغيب النجم المصري عن لقاء «الريدز» المرتقب أمام الإنتر، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025ـ2026، المنظمة على ملعب «سان سيرو».

وخرج صلاح من قائمة ليفربول المسافرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية، بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها الهولندي أرني سلوت، مدرب الفريق، بسبب وضعه على دكة البدلاء خلال المباريات الماضية.

وقال النجم المصري، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإنجليزية: «لا أصدق أنني أجلس على دكة البدلاء طوال 90 دقيقة، أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي التي أواجه هذا الموقف خلال 3 مباريات متتالية، أشعر بإحباط شديد، لقد قدَّمت الكثير لهذا النادي».

وعلى خلفية تصريحات صلاح، قرَّر سلوت، مدرب الفريق الأحمر بالتنسيق مع إدارة النادي، استبعاد اللاعب من قائمة الفريق أمام إنتر ميلان، على الرغم من جاهزيته الفنية.