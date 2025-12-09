الرئيسية / الصورة .. قصة

سيتي.. حصة أخيرة

2025.12.09 | 04:08 pm
انتظم لاعبو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بحصةٍ تدريبيةٍ أخيرةٍ قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (رويترز)
