رغم الاستبعاد.. صلاح يحضر في مركز التدريبات

حضر المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، إلى مركز تدريبات «الريدز» في وقت تتزايد فيه الشكوك حول مستقبله مع حامل لقب دوري «البريميرليج».

واستُبعد الدولي المصري عن تشكيلة فريقه المسافرة إلى ميلانو، لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن وجَّه انتقادات علنية للهولندي أرني سلوت، مدرب الفريق، وإدارة «الريدز»، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.

وتوجه صلاح إلى مركز تدريبات ليفربول في كيركبي بسيارته الخاصة، قبل أن ينشر صورة له من مركز الإعداد البدني للنادي عبر خاصية «القصة» في حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكشف صلاح، صاحب الـ33 عامًا، بعد التعادل أمام ليدز 3ـ3، الأحد الماضي، عن شعوره بالخذلان من قبل النادي، وأن علاقته مع سلوت انهارت، ما أشعل التكهنات الإعلامية حول اتجاه الدولي المصري للرحيل عن «أنفيلد» يناير المقبل، على الرغم من أنه لم يمر سوى أشهر قليلة على تجديد عقده في أبريل الماضي.

ويواجه ليفربول الفريق الإيطالي، مساء الثلاثاء، ويحتل المركز الـ 13 في ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد تسع نقاط، في حين أنه يأتي تاسعًا في الدوري الممتاز بفارق عشر نقاط عن أرسنال المتصدر.

وتُوِّج صلاح مرتين بلقب الدوري مع ليفربول، ومرة بدوري أبطال أوروبا، ليصبح أحد أبرز نجوم النادي على الإطلاق محرزًا 250 هدفًا في 420 مباراة خاضها منذ قدومه من روما الإيطالي في عام 2017.