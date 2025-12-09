«NBA».. الرابطة تُغرم باين 35 ألف دولار

غرَّمت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة «NBA»، ديزموند باين، لاعب فريق أورلاندو ماجيك، مبلغ 35 ألف دولار، بعدما رمى الكرة بقوة باتجاه البريطاني أو جي أنونوبي، لاعب نيويورك نيكس بطريقة غير رياضية.

ووقع الحادث قبل 6:13 دقيقة من نهاية الربع الأخير خلال خسارة أورلاندو أمام نيويورك نيكس 106ـ100، الأحد الماضي، في ملعب «ماديسون سكوير جاردن».

وحصل باين على خطأ فني في اللقطة التي رمى فيها الكرة باتجاه أنونوبي الممدد على الأرض خلف خط الملعب.

وكان أنونوبي قد اخترق نحو السلة قبل أن يسقط أرضًا إثر اصطدامه باثنين من زملاء باين، ليسقط الثلاثة معًا على الأرض.

التقط باين الكرة المشتتة ورماها بقوة نحو أنونوبي بينما كان لا يزال على الأرض.

وفي نوفمبر الماضي، طُرد باين من إحدى المباريات بعد ارتكابه خطأً فنيًّا في حادثة أسقط خلالها أونييكا أوكونجوو، لاعب أتالانتا، على الأرض ورمى الكرة على رأسه.

ويبلغ معدل باين هذا الموسم 18.3 نقطة، و4.4 متابعة، و4.5 تمريرة حاسمة في المباراة مع أورلاندو.

ويحتل ماجيك المركز الخامس في المنطقة الشرقية برصيد 14 فوزًا مقابل 10 هزائم هذا الموسم.