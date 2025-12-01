المجموعة الرابعة.. انتصار يؤهل الجزائر.. والسودان تنتظر

يملك منتخب الجزائر الأول لكرة القدم فرصة التأهل مباشرةً إلى ربع نهائي كأس العرب دون الدخول في حساباتٍ معقَّدةٍ قبل مواجهته نظيره العراقي، الذي ضَمِن التأهل في الجولة الماضية.

ويمهد الفوز على العراق الطريق أمام «الخضر» للتأهل مباشرةً في صدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاطٍ، كما أن التعادل سيؤهله إلى ربع النهائي في المركز الثاني بمجموع خمس نقاطٍ دون النظر إلى المباراة الثانية بين منتخبَي السودان والبحرين.

وفي حال خسارة الجزائر أمام العراق، سيكون من الممكن أن يتأهل «الخضر» في المركز الثاني بأربع نقاطٍ بشرط ألَّا يخسروا برباعيةٍ نظيفةٍ فما فوق، وألَّا يفوز منتخب السودان بثلاثة أهدافٍ نظيفةٍ فما فوق على البحرين.

ويحتل منتخب الجزائر حاليًّا المركز الثاني برصيد أربع نقاطٍ، ويمتلك فارق أهدافٍ «+4»، فيما يحتل السودان المركز الثالث بنقطةٍ وحيدةٍ، ولديه فارق أهدافٍ «-2».

وفي حال تساوي منتخبين بالعدد نفسه من النقاط في كأس العرب، يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد المتأهل، وفي حالة منتخبَي الجزائر والسودان، فإن المباراة بينهما انتهت بالتعادل دون أهدافٍ.

وعلى هذا الأساس، سيتم الفصل بينهما في حال التساوي بالنقاط عن طريق فارق الأهداف، ثم عدد أهداف كل منتخبٍ في المجموعة، وبعدها يتم الاحتكام إلى قواعد اللعب النظيف حيث يتأهل المنتخب الأقل حصولًا على البطاقات الصفراء والحمراء، وإذا ما استمر التعادل بين المنتخبين، فسيتم اللجوء إلى مركز كل منتخبٍ في آخر تصنيفٍ للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».