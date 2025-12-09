العصيمي.. البداية 3 أغنام.. ومشتريات بن جخدب 450 ألف ريال

يقضي سعدي العصيمي، المستثمر في عالم الأغنام، 16 ساعةً يوميًّا في مقره الخاص داخل سوق الإبل، الواقع في الصياهد، شمال شرقي الرياض، مقدِّمًا خدمة بيع الذبائح لمُلَّاك الإبل، وزائري مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته العاشرة.

وكشف لـ «الرياضية» العصيمي عن عدد الأغنام المبيعة يوميًّا في المهرجان، قائلًا: «حضرت قبل انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد بخمسة أيامٍ، وجلبت معي من الدوادمي أكثر من 1000 رأسٍ من الأغنام، والحمد لله أبيع يوميًّا من عشرة رؤوسٍ إلى 100 رأسٍ».

وعن أبرز المُلَّاك الذين اشتروا منه، أجاب: «تربطني علاقةٌ قويةٌ مع عددٍ من المُلَّاك المشاركين في الحدث الكبير، وهذا ساعدني في تجارتي التي بدأت بثلاثة رؤوسٍ من الأغنام فقط، والآن ولله الحمد، أصبحت مورِّدًا للأغنام كلَّ عامٍ في الصياهد، وفي هذه النسخة اشترى مني محمد بن فهاد بن جخدب، مالك الإبل، 250 رأسًا بـ 450 ألف ريالٍ».

وأوضح العصيمي، خلال حديثه، أن أسعار الأغنام، تبدأ عنده من 1550 ريالًا، وتصل إلى 2150، مبينًا أن آخر زبائنه، كان غازي الذيابي، وهو أحد المؤثِّرين في «السوشال ميديا»، مضيفًا: «غازي الذيابي، مالك شقح النصر، اشترى مني عشرة رؤوسٍ بمبلغ 20 ألف ريالٍ».

وأكد العصيمي، أن ربحه خلال أيام تنظيم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل دليلٌ واضحٌ على نجاح تجارة الأغنام.