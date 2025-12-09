«إركالا» عرض أول في مهرجان البحر الأحمر

يقدّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي العرض العربي الأول لفيلم «إركالا حلم كلكامش»، أحدث أعمال المخرج العراقي محمد جبارة الدراجي، في تجربة درامية تمتد على مدار 109 دقائق، وتغوص في عالم الطفولة الهشّ وسط واقع اجتماعي وسياسي مضطرب.

تدور أحداث الفيلم حول الطفل الحالم «شم شم» صاحب الأعوام التسعة، والشاب القوي مودي البالغ 13 عامًا، اللذين يجوبان شوارع بغداد القاسية بحثًا عن مخرج من حياة لا ترحم.

يحلم «مودي» بالهجرة إلى هولندا برفقة «شم شم» وشقيقته «سارة»، لكن رحلتهم تتخذ مسارًا مختلفًا عندما يلتقون بـ «مريم»، المرأة التي حوَّلت حافلة قديمة ذات طابقين إلى مدرسة متنقلة لأطفال الشوارع.

تتغير نظرة «شم شم» إلى العالم بعد أن يشاهد فيلمًا كرتونيًا عن رحلة البطل الأسطوري جلجامش إلى العالم السفلي، فينمو داخله حلم جديد مستوحى من الأسطورة. لكن هذا الحلم يصطدم بحقيقة صادمة. تورّط «مودي» مع زعيم ميليشيا قاسٍ يخطط لتفجير يستهدف المتظاهرين، بينما يجد «شم شم» نفسه أمام صراع بين إنقاذ صديقه والتشبث بالحلم، في مواجهة واقع لا يرحم طفولة أحد.

الفيلم من إنتاج عام 2025، وباللغة العربية مع ترجمة إنجليزية، وهو عمل مشترك بين العراق، المملكة المتحدة، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، وقطر.