بعد 4 أشهر.. لوكاكو يعود إلى نابولي

عاد البلجيكي روميلو لوكاك، مهاجم فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم، إلى التدريبات بعد غياب أربعة أشهر بسبب الإصابة، الثلاثاء، عشية المباراة أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وتعرض لوكاكو لإصابة في الفخذ، 14 أغسطس، وخاض تدريباته الأولى هذا الموسم مع زملائه في الفريق، مع أداء بعض التمارين بشكل منفصل أحيانًا.

لكن من غير المرجح أن يخوض المهاجم الذي انضم إلى نابولي في أغسطس 2024 وسجَّل 14 هدفًا مع 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، مباراته الأولى هذا الموسم ضد بنفيكا الأربعاء في لشبونة.

وتوّج لوكاكو «32 عامًا» بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي مع نابولي، وهو النادي الإيطالي الثالث له بعد إنتر ميلان وروما.

ويحتل نابولي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن ميلان المتصدر. أما في دوري الأبطال، فيحتل المركز الـ 20 في ترتيب دور المجموعة الموحدة برصيد سبع نقاط من خمس مباريات.