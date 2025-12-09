القادسية يكسب تجربة خورفكان بثلاثية

كسب فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره خورفكان الإماراتي بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، في أولى مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في مدينة دبي، ضمن استعداداته في فترة التوقف.

وافتتح الفريق الشرقي النتيجة عبر قاسم لاجامي عند الدقيقة 16، وأضاف الأوروجوياني فيرناندو الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يختتم هيثم عسيري الأهداف في الدقيقة 83.

ومنح الإسباني ميتشيل جونزاليس، مدرب القادسية، الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين بهدف الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية قبل العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف الحالية المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025.

ويستأنف القادسية مشوار الدوري في 19 ديسمبر الجاري عندما يواجه الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ويحتل الفريق القدساوي المركز الخامس برصيد 17 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وتعادلين مقابل خسارتين بعد مرور تسع جولات من الدوري.