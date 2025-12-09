مسجلا رقمين جديدين.. الأردن يحبط آمال مصر

قتل المنتخب الأردني الأول لكرة القدم آمال نظيره المصري في التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب «فيفا قطر 2025»، بإسقاطه 3ـ0، مساء الثلاثاء، على ملعب البيت، لحساب آخر جولات المجموعة الثالثة، مُزاوِجًا بين تأهله المحسوم سلفًا وتحقيق أول علامة كاملة لأي مشارك ضمن الدور الحالي من البطولة، في سابقة تاريخية له.

وأحرز الأهداف الثلاثة محمد أبو حشيش، ومحمد أبو زريق «شرارة»، وعلي علوان «ركلة جزاء» في الدقائق 19 و41 والثانية من الوقت البديل.

ورفع الفوز رصيد الأردن إلى 9 نقاط من الانتصار على الإمارات 2ـ1، والكويت 3ـ1، وأخيرًا أمام مصر بثلاثية نظيفة.

في المقابل تجمد رصيد مصر عند نقطتين، من تعادلين بنتيجة 1ـ1 أمام الكويت والإمارات، قبل الخسارة أمام الأردن.

واقترن انتصار «النشامى» بفوز الإمارات على الكويت 3ـ1 في مباراة أخرى ضمن ختام جولات المجموعة، لتخسر مصر بطاقة الوصيف لمصلحة «الأبيض» الذي زاد رصيده إلى 4 نقاط.

وكان أحفاد «الفراعنة» بحاجة إلى الانتصار على الأردن للعبور، أو التعادل شريطة عدم فوز أي طرف في مباراة الكويت والإمارات.

وتذيلت الكويت ترتيب المجموعة بالنقطة التي حققتها أمام مصر، قبل خسارتيها من الأردن والإمارات.

ولم يسبق للمنتخب الأردني، الذي يخوض البطولة للمرة العاشرة، تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات خلال أي مشاركة سابقة.

وينتظر الأردن تحديد صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة، التي تضم العراق والجزائر والسودان والبحرين، لملاقاته ضمن الدور ربع النهائي.

وسيكون منافسه المحتمل بين الجزائر والعراق والسودان، فيما خرجت البحرين من الحسابات بعد خسارتها في أول جولتين.

ويملك العراق فرصة تسجيل ثاني علامة كاملة في البطولة بعد الأردن، بحكم تحقيقه 6 نقاط من أول جولتين.