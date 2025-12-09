الأهلي يستعيد محرز وديميرال

عاد الجزائري رياض محرز والتركي ميريح ديميرال، لاعبا فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى التدريبات، الثلاثاء، بعد فراغهما من الإجازة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وخضع الجناح الجزائري والمدافع التركي إلى اختبارات بدنية فور انضمامهم إلى التدريبات حالهم حال زملائهم الذين أجروا الاختبارات ذاتها، الإثنين.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الحصة التدريبية أظهرت جاهزية اللاعبين الأجانب قبل المباراة التجريبية أمام الرجاء المغربي، وفي مقدمتهم الإنجليزي إيفان توني.

ويستقبل الأهلي نظيره الرجاء المغربي في مواجهة تجريبية، الجمعة، ضمن برنامج استعداداته خلال فترة التوقف الحالية، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025.

ويخوض الفريق الجداوي العديد من التحديات بعد فترة التوقف، إذ يحل ضيفا على ضمك 19 ديسمبر الجاري في عاشر جولات دوري روشن السعودي، وبعدها بثلاثة أيام يواجه مضيفه الشرطة العراقي لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري بعدما جمع 19 نقطة خلال تسعة جولات، كما يأتي رابعا على صعيد البطولة الآسيوية برصيد 10 نقاط بعد مرور خمس جولات.