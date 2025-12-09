«الانتصار الغائب» يقود الإمارات إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعد أن حقق انتصارا غاب خمس مباريات، إثر تفوقه على نظيره الكويتي بنتيجة 3ـ1، الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

ويعود الفوز الأخير لـ«الأبيض» إلى 7 أكتوبر الماضي، حينما كسب عمان 2ـ1 ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، وبعدها خاض خمس مباريات، منها اثنتان في بطولة كأس العرب دون أن يتمكن من تذوق طعم الانتصار «تعادلان و3 هزائم».

ورفع المنتخب الإماراتي من خلال هذا الفوز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ليرافق الأردن المتصدر بالعلامة الكاملة «9 نقاط».

وسجل يحيى الغساني هدفين للإمارات، الأول في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، والثاني عند الدقيقة 18، وقلص فهد الهاجري الفارق للكويت بهدف في الدقيقة 59، ثم سجل نيكولاس خيمينيز الهدف الثالث للإمارات في الدقيقة 66.

وأكمل المنتخب الكويتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعد طرد سلطان العنزي بالبطاقة الحمراء.

ويلتقي المنتخب الإماراتي مع متصدر المجموعة الرابعة في دور الثمانية، الجمعة، على ملعب البيت.

ويتنافس العراق «6 نقاط» والجزائر «4 نقاط» على صدارة المجموعة الرابعة خلال مباراتهما المرتقبة على ملعب خليفة الدولي.