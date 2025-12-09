أيمن خارج تحضيرات الأخضر

غاب أيمن يحيى، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن حصة تدريبية خاضها «الصقور»، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فلسطين، الخميس، ضمن الدور ربع النهائي من كأس العرب «فيفا قطر 2025».

وأرجع بيان بثّه الحساب الرسمي للمنتخب في منصة «إكس» غياب يحيى عن الحصة لشعوره بآلام في الركبة.

وأدى الأخضر التدريبات غداة خسارته الإثنين أمام المغرب بهدف دون رد في الجولة الثالثة الأخيرة من أولى مجموعات البطولة.

واكتفت الأسماء التي شاركت من البداية أمام المغرب بإجراء تدريب استرجاعي داخل الصالة الرياضية.

أمّا الآخرون فانخرطوا في تدريب كامل على أحد ملاعب «أسباير» طبقوا خلاله تمارين المربّعات المصغّرة وأخرى على الكرات الثابتة.

ويختتم المنتخب تحضيراته بحصة أخرى عند الـ 05:00 من مساء الأربعاء، سيُسمح لوسائل الإعلام بتغطية أول ربع ساعة منها.