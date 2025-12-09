قبل السيتي.. الشكوك تحوم حول مبابي

تحوم الشكوك حول قدرة الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، على المشاركة في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وتدرب الفرنسي بشكل منفرد، الثلاثاء، ليثير الشكوك حول جاهزيته، وأعلن ريال مدريد أن مبابي تدرب في صالة الألعاب الرياضية بينما تدرب باقي الفريق على أرض الملعب تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مبابي، الذي سجل 25 هدفًا مع ريال مدريد الموسم الجاري، يعاني من إصابة في ساقه اليسرى، علمًا بأنه هدّاف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد في مباراتين فقط من آخر سبع مباريات خاضها في جميع البطولات.

ويحاول ريال مدريد التعافي من خسارته بهدفين أمام سيلتا فيجو في الدوري، الأحد، علمًا بأنه فاز على أولمبياكوس اليوناني 4ـ3 في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته بهدف أمام ليفربول.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس بعد خمس جولات في مرحلة دوري أبطال أوروبا، متقدمًا بنقطتين على مانشستر سيتي صاحب المركز التاسع.