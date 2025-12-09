أمير الحدود الشمالية يدشن الملتقى الرياضي

دشّن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الثلاثاء، الملتقى الرياضي السعودي 2025، الذي تنظّمه جمعية لياقة الرياضية بالمنطقة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية، وذلك في قاعة الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة عرعر.

وحسبما نشرته «واس» جاء التدشين خلال استقباله في مقر الإمارة خميس العنزي نائب مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، و فهد القميع مدير عام الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الرياضة، وابتسام العنزي رئيس مجلس إدارة جمعية لياقة الرياضية، وعددًا من ضيوف الملتقى.

ويستمر الملتقى لمدة يومين، بمشاركة عددٍ من المختصين والمهتمين واللاعبين وصنّاع الرياضة، ويتضمن برنامجًا يشمل محاضرات متخصصة، وورشَ عمل، وجلسات حوارية.

وأكد خميس رضيمان العنزي نائب مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، حرص الفرع على دعم وتنفيذ البرامج والمبادرات الرياضية بما يواكب خطط التطوير ويُسهم في خدمة المجتمع.