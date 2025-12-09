أولمبياكوس يسجل الانتصار الأول في الأبطال

عاد فريق أولمبياكوس اليوناني الأول لكرة القدم من أستانا بفوزه الأول في المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على حساب الوافد الجديد كايرات الكازاخستاني 1-0، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة.

وبعد اكتفائه بنقطتين في الجولات الخمس الأولى، رفع أولمبياكوس رصيده إلى 5 نقاط وصعد إلى المركز الـ26، على بُعد نقطتين من المركز الـ24 الأخير المؤهل إلى ملحق ثمن النهائي، بفضل هدف متأخر سجله البرتغالي جيلسون مارتينز عند الدقيقة 73 بعد تمريرة من الإيراني مهدي طارمي.

ورغم الفوز، تبدو فرص الفريق اليوناني في خوض الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي صعبة، إذ يتواجه في الجولة المقبلة مع ضيفه باير ليفركوزن قبل أن يختتم مشواره في المجموعة الموحدة في ضيافة أياكس الهولندي متذيل الترتيب من دون أي نقطة.

ويتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي أصحاب المراكز الثمانية الأولى، فيما يُنظم الملحق بين الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24.