فريتز يتصدر المشاركين في «إم.جي.إم سلام»

ينافس ثمانية من أبرز لاعبي التنس المحترفين للرجال في العالم، بينهم الأمريكي تيلور فريتز، على جائزة مالية قدرها مليون دولار في بطولة «إم.جي.إم سلام» في لاس فيجاس، العام المقبل.

وستشهد البطولة الاستعراضية، التي تجري في مارس المقبل شوطًا فاصلًا إقصائيًا من عشر نقاط. وسيتصدر فريتز، المصنف الأمريكي الأول والسادس عالميًا، هذه البطولة. وينضم إليه مواطنه تومي بول المصنف 20 حاليًا.

كما ينافس فيها أيضًا النرويجي كاسبر رود، والأسترالي نيك كيريوس، والبرازيلي جواو فونسيكا، والفرنسي جايل مونفيس، والإيطالي لورنسو موزيتي، والقازاخستاني ألكسندر بوبليك.

وفي عامها الثالث، شهدت البطولة عددًا من المباريات رفيعة المستوى، بما في ذلك نهائي العام الماضي بين أرينا سبالينكا ونعومي أوساكا، وواحد بين آخر مشاركات رافائيل نادال قبل اعتزاله.

وتأتي البطولة في الوقت الذي يواجه فيه التنس انتقادات بسبب الجدول المزدحم بالبطولات.

وفي مارس الماضي، رفعت رابطة لاعبي التنس المحترفين دعوى قضائية ضد سلطات الرياضة، بما في ذلك اتحاد لاعبي ولاعبات التنس المحترفين، واصفة جدول البطولات المزدحم بأنه غير مستدام.