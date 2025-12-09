البحرين يودع بثلاثية السودان

اختتم المنتخب البحريني الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بانتصار معنوي على نظيره السوداني 3ـ1، الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية في قطر ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وحقق الأحمر البحريني انتصاره الأول في البطولة ليحصد ثلاث نقاط، لكنه خرج من البطولة برفقة السودان نقطة واحدة بعدما خطف المنتخبان الجزائري والعراقي المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى الدور ربع النهائي.

وافتتح مهدي عبد الجبار أهداف البحرين في الدقيقة 37، وتضاعفت معاناة السودان بعد طرد مدافعه محمد أحمد أرنق بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 54.

وتجاوز السودان النقص العددي ونجح في تعديل النتيجة عبر ياسر مزمل في الدقيقة 72، لكن البحريني استعاد التقدم مجددًا من ركلة جزاء نفذها محمد الرميحي في الدقيقة 79، قبل أن يضيف الهدف الثالث بواسطة مهدي الحميداني عند الدقيقة 89.