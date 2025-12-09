الجزائر تنهي هيمنة العراق وتضرب موعدا مع الإمارات

تأهَّل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العرب «فيفا قطر 2025» متصدرًا رابع مجموعات البطولة، بفضل انتصاره، مساء الثلاثاء، للمرة الأولى تاريخيًا على العراق، الذي اكتفى بالعبور وصيفًا، بعد خسارته المباراة 0ـ2 على ملعب خليفة في الريان.

وافتتح النتيجة المدافع الجزائري محمد أمين توغاي في أولى دقائق الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وجاء الهدف الثاني عكسيًا بتوقيع المدافع العراقي سعد ناطق في الدقيقة 46.

ورفع الفوز رصيد المنتخب الجزائري إلى 7 نقاط متجاوزًا العراق المتأهل سلفًا، الذي هبط إلى الوصافة بست نقاط.

ودخل منتخب «محاربو الصحراء» اللقاء بغرض حسم تأهله، بينما كان العراق ضامنًا العبور بعد فوزه في أول جولتين.

وامتلك المنتخب الجزائري فرصتي الفوز أو التعادل لحسم التأهل، ومع ذلك كان بإمكانه العبور حتى لو خسر، بسبب هزيمة السودان أمام البحرين في المباراة الأخرى ضمن ختام المجموعة.

وأنهى الأحمر البحريني المجموعة ثالثًا بـ 3 نقاط، وخلفه السودان، متذيل الترتيب، بنقطة وحيدة.

ولم يسبق للمنتخب الجزائري التغلب على العراق في أي مباراة جمعتهما قبل إنهائه سلسلة اللا فوز بفضل هذا الانتصار.

وضربت الجزائر، حاملة اللقب، موعدًا مع الإمارات في ربع النهائي، الجمعة المقبل، بينما سيصطدم العراق بالأردن خلال اليوم ذاته.