طولان: رفض تأجيل الدوري.. ولا يهمّه سمعة الكرة المصرية

شنّ حلمي طولان، مدرب المنتخب المصري المشارك في كأس العرب، هجومًا لاذعًا على شخص لم يذكر اسمه، بعد وداع البطولة بالهزيمة أمام الأردن 0ـ3، مساء الثلاثاء، لحساب آخر جولات دور المجموعات، مشيرًا إلى عدم شعوره بالمساندة من الجميع.

وأعلن طولان خلال مؤتمر صحافي عقب الخسارة تحمله المسؤولية كاملة عن الخروج مبكرًا من البطولة، مقدرًا غضب الجماهير المصرية في قطر والقاهرة.

وقال طولان الذي قاد ما يسمّى «المنتخب الثاني» لمصر في الكأس: «المنتخب الثاني ولد يتيمًا، وعانى، ولم يسانده أحد على الإطلاق».

وأضاف: «شخص واحد رفض تأجيل بطولة الدوري المصري، ولا يهمّه سمعة الكرة المصرية، وهو ما حرمنا من 7 لاعبين من فريق بيراميدز لتكون تلك النتيجة».

ومن أجل لعب كأس العرب، شكّل الاتحاد المصري منتخبًا رديفًا يقوده حلمي طولان، ذو الـ 76 عامًا، يضم لاعبين من خارج دائرة اختيارات حسام حسن، مدرب المنتخب الأساسي، الذي يستعد حاليًا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا في المغرب.

واعتمد طولان على لاعبين من الدوري المصري، مطعَّمين بمحمد النني، لاعب وسط الجزيرة الإماراتي، وأكرم توفيق، لاعب وسط الشمال القطري.

وفضلًا عن افتقاده المحترفين في أوروبا أمثال محمد صلاح وعمر مرموش، لم تتح لطولان فرصة ضم أي لاعب من الدوري المصري اختاره حسام حسن لخوض تحضيرات أمم إفريقيا.

وعلى الرغم من تعليق منافسات الدوري المصري، عجز مدرب المنتخب الثاني عن ضم لاعبين من فريق بيراميدز، بطل إفريقيا، لارتباطه بمباريات محلية مؤجلة من البطولة وكذلك كأس الإنتركونتيننتال.

ورفضت إدارة بيراميدز إمداد المنتخب الثاني سوى بالمهاجم مروان حمدي الذي سجّل هدف التعادل أمام الإمارات في الجولة لثانية.

واكتفى المنتخب بالحصول على نقطتين فقط، بتعادله مع الكويت والإمارات بنتيجة 1 ـ1، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما تأهل الأردن محققًا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وخلفه «الأبيض» بأربع نقاط.