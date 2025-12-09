رئيس الاتحاد الأوروجوياني: اتركوا نونيز.. والأخضر مقلق

وصف إجناسيو ألونسو، رئيس الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، المنتخب السعودي بـ«الخصم الصعب للغاية»، وأنه من الفئة الأولى بالنسبة له بعدما أسفرت قرعة منافسات كأس العالم 2026، التي تنظم في أمريكا والمكسيك وكندا، عن وقوع المنتخبين في المجموعة ذاتها.

وقال لـ«الرياضية» ألونسو خلال حديث خاص: «المجموعة ليست سهلة نهائيًا، والمنتخب السعودي مُقلق، ومنافس صعب جدًا، ومن الفئة الأولى بالنسبة لي، رأينا ماذا فعل أمام الأرجنتين خلال النسخة الماضية».

وأكد رئيس الاتحاد الأوروجوياني أن المنتخب السعودي مرشح بقوة للتأهل للدور الثاني في النسخة المقبلة من كأس العالم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن منتخب بلاده سيستعد لمنافسات المونديال بأربع مواجهات، من بينها إنجلترا والرأس الأخضر، ومواجهتان لم يتم تحديد طرفيهما حتى الآن، مشيرًا إلى أنه ستنظم مباراتان خلال مارس ومباراتان في يونيو، أي قبل منافسات كأس العالم مباشرة.

وعن تطور الكرة السعودية والنمو الذي يشهده دوري روشن، قال ألونسو: «العمل في الدوري السعودي مُذهل. على مدى الأعوام العشرة المقبلة، يعِدُ بنموٍ مُستدامٍ للدوري والمنتخب الوطني».

وعد رئيس الاتحاد الأوروجوياني أن كأس العالم 2034 في السعودية ستكون نسخة رائعة، قائلًا: «هذا نسميه كأس عالم المستقبل. كأس ​​العالم بمشاريعه المتطورة، وما يبدو بعيد المنال. السعودية ستُفاجئنا جميعًا. وتُرحب أوروجواي، بصفتها إحدى الدول التي ستستضيف مباراة في كأس العالم 2030، بفرصة العمل مع السعودية، وتؤمن إيمانًا راسخًا بتوطيد أواصر الأخوة من خلال كرة القدم وتنمية البلدين».وبسؤاله عن داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال، بعد الشائعات التي لاحقته بشأن إمكانية رحيله عن الدوري السعودي، قال ألونسو: «اتركوا نونير يلعب كرة القدم أينما كان سعيدًا، فنحن بحاجة إليه نجمًا في كأس العالم، وهناك سيُظهر للعالم أجمع أنه واحد من أفضل المهاجمين على هذا الكوكب».

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي نظمت بواشنطن عن وقوع المنتخب السعودي بالمجموعة الثامنة برفقة منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، لتكون ضربة البداية للصقور في المونديال بمواجهة بطل كأس العالم نسختي 1930 و1950.