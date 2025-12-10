مهرجان الوليمة.. 60 ألف زائر في 10 أيام

اختتمت هيئة فنون الطهي مهرجان الوليمة للطعام السعودي في نسخته الخامسة، الثلاثاء، بعد عشرة أيام قدّم خلالها أكثر من 100 مطعم ما يزيد على 300 طبق، واستقطب أكثر من 60 ألف زائر من مختلف الجنسيات، في تجربة غذائية وثقافية عكست تنوّع المطبخ السعودي وثراء موروثه داخل جامعة الملك سعود بالرياض.

وشكّلت منطقة التراث وفنون الطهي إحدى أبرز محطات المهرجان، إذ قدّمت 13 محطة تمثّل مختلف مناطق السعودية عرضت خلالها أطباقًا شعبية عبرت عن هوية كل منطقة، وشهدت هذه المنطقة حضورًا كثيفًا منذ اليوم الأول.

واستقبل المهرجان زوّاره الصغار في «ركن الطفل»، الذي قدّم مساحة تفاعلية تجمع بين التعلم والمتعة عبر ورش طهي وتجارب عملية تنمّي مهارات الأطفال وترسّخ ارتباطهم بالموروث الغذائي. كما قدّم مسار «متاهة الطفل» تجربة حركية تفاعلية تُسهم في تعزيز التركيز وحل المشكلات بطريقة ممتعة.

وامتدّ اهتمام الزوار خلال أيام المهرجان إلى الأسواق التراثية المصاحبة التي عرضت منتجات محلية متنوعة، شملت العسل السعودي والمخبوزات وزيت الزيتون والبهارات ومنتجات الألبان، إضافةً إلى العطور الطبيعية والورد الطائفي.

وشهدت النسخة الخامسة حضورًا دوليًا لافتًا من خلال الجناح التايلندي الذي قدّم 17 ركنًا للطهي الشعبي، مستعرضًا أشهر الأطباق التايلندية وثقافتها الغذائية المتنوعة، وسط إقبال كبير من الزوار على تذوّق الأطباق وشراء المنتجات، إلى جانب ورش عمل حيّة قدّمها طهاة تايلنديون لتعليم أساليب الطهي التقليدي وإبراز تقنيات المطبخ التايلندي.

وتعزّزت هوية المهرجان هذا العام بإقامة جوائز جورماند الدولية التي جمعت ثقافات الطعام من أكثر من 80 دولة، ضمن فعالية عالمية تحتفي بأفضل الكتب والبرامج المتخصصة في الطهي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعارف بين الشعوب من خلال فنون المذاق.