55 مليونا تهدد بحرمان الشباب من «الشتوية»

تسابق إدارة نادي الشباب الزمن من أجل معالجة عدد من الملفات المالية العالقة، وفي مقدمتها استخراج الشهادة المالية، حتى يتسنى لها تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الملفات المالية التي قد تقف عائقًا أمام الشباب في قيد لاعبين جدد خلال «الميركاتو الشتوي» تتضمن متأخرات تبلغ نحو 55 مليون ريال عبارة عن رواتب لاعبين ومستحقات وكلاء أعمال.

وأشارت المصادر عينها إلى أن الإدارة الشبابية المكلفة برئاسة عبد العزيز المالك تعمل بالتنسيق مع وزارة الرياضة على إيجاد حلول تغطي التزامات النادي وتمنحه شهادة الكفاءة المالية بما يتيح لها تعزيز صفوف «الليوث» بلاعبين أجانب ومحليين جدد في الفترة الثانية من التسجيلات.

ويشترط في شهادة الكفاءة المالية أن يسدد النادي جميع الالتزامات الواجبة السداد من رواتب ومقدمات عقود واستحقاقات الموظفين فضلًا عن العاملين في نطاق كرة القدم.

يشار إلى أن فترة التسجيلات الشتوية تنطلق في الخامس من يناير المقبل وتستمر حتى الثاني من فبراير المقبل حسب الروزنامة المعتمدة من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.