الأخضر يتأهب

2025.12.10 | 12:56 am
خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، حصة تدريبية تحضيرًا لمواجهة نظيره الفلسطيني، الخميس، في ربع نهائي كأس العرب (المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي)
