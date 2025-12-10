الأخضر يتأهب

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، حصة تدريبية تحضيرًا لمواجهة نظيره الفلسطيني، الخميس، في ربع نهائي كأس العرب (المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي)