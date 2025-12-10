برشلونة يحبط مفاجأة فرانكفورت

انتزع فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم ثلاث نقاط ثمينة بفوز صعب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أنهى الفريق الألماني الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله أنسجار كناوف بعد مرور 21 دقيقة من المباراة التي جرت على ملعب كامب نو.

وقلب برشلونة الطاولة في أول ظهور له على معقله في دوري الأبطال بعد غياب أكثر من عامين بهدفين سجلهما المدافع الفرنسي جوليس كوندي في الدقيقتين 50 و53.

وتجاوز برشلونة بهذا الفوز الصعب كبوة التعادل أمام كلوب بروج البلجيكي والخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في المركز الرابع عشر.

أما آينتراخت فرانكفورت فتجمد رصيده عند 4 نقاط ليتراجع للمركز 30 من أصل 36 فريقًا بعدما تلقى خسارته الرابعة.