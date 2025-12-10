الرئيسية / الصورة .. قصة

ليفربول ينهض

2025.12.10 | 01:40 am
استعاد فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم توازنه بعد فترة من الترنح بفوز قاتل على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 1-0، الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا (الوكالات)
