ليفربول ينهض

استعاد فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم توازنه بعد فترة من الترنح بفوز قاتل على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 1-0، الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا (الوكالات)