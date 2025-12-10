أتالانتا يقلبها على تشيلسي

أخفق فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي بهدف ليخسر 1-2 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل جواو بيدرو هدف تقدم تشيلسي في الدقيقة 25 من صناعة زميله ريس جيمس، لكن في الشوط الثاني انقلبت الأمور رأسًا على عقب لصالح الفريق المضيف.

وفي الدقيقة 55 سجل جيانلوكا ساكاماكا هدف التعادل لأتالانتا من متابعة لكرة البلجيكي شارل دي كيتيلاري، وفي الدقيقة 83 اقتنص كيتيلاري، هدف الفوز ليمنح فريقه الإيطالي 3 نقاط ثمينة.

وتواصل تراجع تشيلسي على مستوى النتائج، فقد اكتفى محليًا بالتعادل السلبي مع بورنموث، وقبل ذلك خسر من ليدز يونايتد 1-3، وأيضًا تعادل بشق الأنفس مع أرسنال في ستامفورد بريدج 1-1، وذلك منذ الفوز العريض على برشلونة 3-0 في دوري الأبطال يوم 25 نوفمبر الماضي.