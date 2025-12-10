دوري الأبطال.. أتلتيكو وتوتنام ينتصران

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا خارج ملعبه بالتغلب على بي إس في آيندهوفن 3-2، مساء الثلاثاء، فيما كسب توتنام الإنجليزي نظيره التشيكي سلافا براج 3-0 في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الفريق الهولندي بهدف جوس تيل بعد مرور 10 دقائق. ورد الضيف المدريدي بثلاثية سجلها جوليان ألفاريز ودافيد هانكو وألكسندر سورلوث في الدقائق 37 و52 و56 ، ولكن أصحاب الأرض قلصوا الفارق بهدف ثانٍ سجله ريكاردو بيبي في الدقيقة 85.

فرص الفرق في التأهل لدور الـ16

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الثالث تواليًا ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، وينعش آماله في التأهل المباشر لدور الـ16 بالحضور بين أول 8 في جدول الترتيب.

أما آيندهوفن فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر بعد تلقيه الخسارة الثانية، والأولى في آخر خمس جولات.

وفي لندن كسب توتنام الإنجليزي ضيفه التشيكي بثلاثية نظيفة بدأها التشيكي ديفيد زيما عند الدقيقة 26، ثم أضاف الغاني محمد قدوس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

وقبل النهائي بـ11 دقيقة سجل الهولندي تشافي سيمونز الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليؤمن انتصار فريقه.

رفع توتنام رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع ليقترب خطوة كبيرة من مراكز التأهل المباشر إلى الدور التالي.

وسجل فولارين بالوجون هدفا ليمنح موناكو الفرنسي الفوز 1-صفر على غلطة سراي التركي، ليُمدد سلسلة عدم الخسارة للفريق الفرنسي في البطولة إلى خمس مباريات.

وأحرز بالوجون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 ر.

وكان تشاكير قد تصدى لركلة جزاء نفذها دينيس زكريا في الدقيقة 50 بعد مراجعة تقنية الفيديو.

ويملك كلا الفريقين تسع نقاط، إذ سيحل موناكو ضيفا على ريال مدريد ، بينما يستضيف غلطة سراي منافسه أتليتيكو مدريد الشهر المقبل.