رينارد: مواجهة فلسطين ليست سهلة.. وهدفنا النهائي

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن وصول الأخضر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 يمثل بداية مرحلة تنافسية حقيقية، وذلك خلال حديثه، الأربعاء، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فلسطين، الخميس.

وقال رينارد : «مع تركيزنا الكامل على بلوغ الدور نصف النهائي.. المواجهة لن تكون سهلة في ظل الحضور القوي لجميع المنتخبات في هذه المرحلة، الأخضر جاهز ونسعى لإنهاء اللقاء لصالحنا في الوقت الأصلي، والاستعداد الجاد لتحقيق هدف الوصول إلى نهائي البطولة».

من جانبه، أوضح مراد هوساوي لاعب وسط الأخضر عن سعادته بتمثيل المنتخب، مؤكدًا جاهزية الفريق للمباراة، والحرص على تنفيذ توجيهات الجهاز الفني، والاستفادة من خبرة زملائه اللاعبين في أرض الملعب.

وأضاف هوساوي :« المنتخب يسعى للتأهل ومواصلة مشواره في البطولة خطوة بخطوة نحو النهائي».

ونجح الأخضر في الوصول إلى دور الثمانية من بطولة العرب 2025 بعدما نجح في تحقيق 6 نقاط وحلوله ثانيًا في مجموعته.

ويلاقي المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني، الخميس، على ملعب لوسيل في الدوحة.